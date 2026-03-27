米国と中国が覇権を争うAI技術は新たな局面を迎えている。象徴的なのが、ユーザーの意図に応じて実務を自律的に処理する「AIエージェント」の登場だ。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「中国で『ザリガニAI』と呼ばれるこの新技術は、日本の競争優位性を高めるチャンスだ」という――。写真＝iStock.com／janiecbros※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／janiecbros■AIが人間を中傷しはじめたAIが人間を批