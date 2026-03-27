2025年秋に放送され大好評を博した、ＮＨＫ「3か月でマスターする 古代文明」。その講師陣によるアンソロジー企画『ＮＨＫ３か月でマスターするＭＯＯＫ もっと深く知る最新考古学でわかる古代文明上～トルコのギョベックリ・テペ遺跡からメソポタミア、ヒッタイト、エジプト、インダス、中国まで』が発売されました。6つの文明を紹介する上巻のトップバッターは、「3か月でマスターす