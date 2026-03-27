実家の片づけ中に親が貯めていたタンス預金が見つかった場合、「そのまま銀行に預けても税金はかからないのか」と疑問に感じる人もいるでしょう。特に、まとまった金額であればあるほど、課税対象になるのかどうかは気になるところです。 もっとも、タンス預金を銀行に預ける行為そのものではなく、そのお金の取得経緯などによって税務上の取り扱いは異なります。本記事では、実家で見つかったタンス預金を銀行に預ける場合の