数ある花の中でも、特に話題に上がりやすいさくら。だが、今後はその咲き方そのものに異変が出る可能性がある。温暖化で開花が早まるだけでなく、冬が暖かすぎることで、花が咲きそろわず、開花しても観測上の満開に達しにくくなるおそれがあるのだ。実際に、すでに満開にならなかった地点も観測データで確認されている。なぜ冬が温暖化すると、さくらは満開になりにくくなるのか。そして、それはいつ頃起こりうるのか。気象予報士