3月は、世界的に大腸がんへの理解と予防の重要性を呼びかける「コリ・カラー・ブルーリボン月間」です。大腸がんは日本でも患者数の多いがんの一つであり、早期発見・早期治療が重要とされながらも、症状の見過ごしや受診の遅れによって進行した状態で見つかるケースも少なくありません。誰にとっても無関係ではない病気だからこそ、正しい知識と向き合うことが求められています。毎日こつこつと積み上げるように働き、生きている