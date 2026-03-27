マウスコンピューターは3月27日、店舗限定セールと題して実店舗のみのセール施策を開始した。実施期間は4月23日(木)閉店時間まで。マウスコンピューターで店舗限定セール開始！ オススメ商品が特別価格にマウスコンピューターダイレクトショップ全店と、G-Tune : Garage大阪で開催されるセール施策。対象製品は数量限定で、かつ店舗によって異なる場合がある。通常339,700円のゲーミングノートPC「G TUNE P5-I7G60WT-C」が店頭