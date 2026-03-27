TBS「ドラマストリーム」で放送中の『終のひと』。清水俊の同名コミックを原作にした本作は、余命半年の葬儀屋・嗣江宗助と新入社員の梵光太郎──通称「ボン」のバディを描いた異色作だ。毎週“死”をモチーフにした喜怒哀楽のヒューマンドラマが繰り広げられ、話題を集めている『終のひと』。いよいよ近づく最終回を前に、嗣江役としてドラマ初主演の柿澤勇人とボンを演じた西山潤による“バディ”対談が実現。撮影現場の思い