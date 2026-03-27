オーバーツーリズム対策の「観光地の二重価格」昨今、外国人訪日旅行者の話題を聞かない日はない。リピーターもかなり多いそうで、定番の観光地のみならず、日本人でもあまり行く機会がないような地方部の小さな町をあえて旅するスタイルも人気になってきているという。世界中の人々が日本を訪れ、その魅力を感じてもらえるのは、私たち日本人にとってもちろん喜ばしいことだ。しかし同時に、文化や習慣の違いから生じる誤解やマナ