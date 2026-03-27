「結婚のことも考えるでしょう？」88歳の女優キム・ヨンオクが、34歳のRed Velvet・アイリーン（35）に対して放ったアドバイスが話題となっている。【写真】BTSやBLACKPINKも、現代アイドルの結婚観3月25日、キム・ヨンオクのYouTubeチャンネルでは、「月刊おばあちゃんの家 EP.01」と題された動画が公開された。1937年生まれのキム・ヨンオクと1991年生まれのアイリーンが初対面し、トークするという内容だ。まず、キム・ヨンオク