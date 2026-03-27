親元に暮らす男性は「自立してない」「マザコンっぽい」と思われがち。しかし、実家暮らしの男性だからと言ってレッテルを張ってしまっては、素敵な出会いを逃すことにもなりかねません。ということで今回は「実家暮らしの男性と付き合う８つのメリット」を紹介します。【１】家に遊びに行った時、おもてなしをしてもらえる彼の家族がおもてなしをしてくれることも多いでしょう。母親の手料理はもちろん、帰り際においしい食べ物を