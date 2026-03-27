「文学オタクの波瑠」と「主婦の麻生」俳優の波瑠（34歳）と麻生久美子（47歳）が、4月スタートの日本テレビ系連続ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』でダブル主演を務める。2人はテレビドラマ初共演、そして波瑠は、昨年12月に俳優の高杉真宙（29歳）と結婚後に初のドラマ主演作となる。同作は、文学オタクのバーのママ（波瑠）と、家庭に居場所をなくした主婦（麻生）の異色のバディが、旅先の大阪で殺人事件に巻き込まれる