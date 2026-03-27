インタビューに答える一橋大学の市原麻衣子教授（国際政治学）=2025年3月、東京都国立市、藤崎麻里撮影 「移民」や「外国人」が選挙で争点化されるとき、SNSが一定の役割を果たしているケースが多い。誰もが、そして匿名でも投稿でき、過激なものほど何度も閲覧される仕組みのため、問題が広がりやすくなる傾向があるからだ。ただ、最近ではSNS上で論争を起こす狙いで、外国の勢力が情報を流す工作に関わっているとの指