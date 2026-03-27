「結婚」は、当人同士の気持ち一つで踏み切れそうに思えても、実際にそこに至るまでは案外ハードルが高いものです。あえて「恋人時代」に終止符を打った男性たちは、いったいどんなことを感じているのでしょうか。そこで今回は、20代から30代の男性に聞いたアンケートを参考に「いろいろあったけど彼女と婚約してよかったと思えること」をご紹介します。【１】世界一大好きな女性とずっと一緒に暮らしていけること「単純に、死ぬほ