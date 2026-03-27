初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。相手自身のことや、相手が知っている特定の情報や詳細を尋ねる際に、「○○について教えてください」「○○のことを知りたいです」と言うことがありますが、英語だと、どのように表現するのでしょうか？ 今回はそんな