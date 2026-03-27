フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「 本音の置き場所 」（毎月27日更新）。2月末から、アメリカがイスラエルと共にイランに対して実施した大規模な軍事行動に関するニュースが連日報道されていますが、このニュースを見るたびに不安が募り、うまく呼吸ができていない感覚になるというバービーさん。いま
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