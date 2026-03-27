韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「저리 가（チョリ カ）」の意味は？「저리 가（チョリ カ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、韓国のバラエティ番組やドラマでよく耳にする表現。「저리 가（チョリ カ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果た