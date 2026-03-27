「一生懸命話しているのに、真意が伝わらない」「実績はあるはずなのに、なぜか選ばれない」──実は、相手の心を動かすコミュニケーションにおいて、言葉が占める割合はごくわずか。大切なのは、言葉以外の要素をどうデザインするか、という視点です。【イメージ写真】人間関係では、「どんな印象を与えたいか」から逆算して振る舞う力も必要元NHKディレクターとして、2000人以上の一流の表現者や経営者を取材してきた三木佳世