いよいよ開幕するプロ野球。球界OBはセ・リーグの順位をどう予想するのか。巨人と阪神の両球団で4番を打った唯一の選手である広澤克実氏（63）に、順位予想を聞いた。その答えは、ハッキリと鮮明なものだった――。【表】広澤克実氏の2026年セ・リーグ順位予想【関本氏の順位予想】1位＝阪神、2位＝DeNA、3位＝中日、4位＝巨人、5位＝広島、6位＝ヤクルトセはダントツで阪神が優勝候補です。というか、対抗馬が見当たらない。