北朝鮮が今後5年間、新エネルギーや人工知能（AI）など先端技術の産業化を通じた経済自立の実現を強調していることが分かった。内部事情に詳しい関係者によると、各地の行政機関や企業に対し、従来の量的拡大路線を転換し、実効性を伴う「質的成長」を求める指示が出されている。北朝鮮内部の情報に詳しい消息筋は26日、デイリーNKに対し、朝鮮労働党が第9回党大会で示した経済戦略の履行に向け、党中央委員会経済部と内閣が連名で