ついに開幕するプロ野球。球界OBはセ・リーグの順位をどう予想するのか。連覇が予想される阪神と今季の巨人の差は意外にも大きくないと見るのは、V9後期の巨人を先発として支え、引退後は巨人のコーチも務めた関本四十四氏（76）だ。【表】関本四十四氏の2026年セ・リーグ順位予想【関本氏の順位予想】1位＝阪神、2位＝巨人、3位＝中日、4位＝DeNA、5位＝広島、6位＝ヤクルト1位と予想したのは阪神ですが、石井大智（28）のア