【著者インタビュー】佐川恭一さん／『七浪京大卒無職・院等寺庵乃雲の奔走』／光文社／1980円【本の内容】物語はこんなふうに始まる。《「あんた、いつまで寝てんねん！」／勢いよくひっぺがされる掛け布団。寒い。（中略）「生活リズム直すとこから始めな、ほんまに手遅れやで！」／「はあ？何が手遅れやねん！そんなに遅い時間じゃ……」／母に責められ、院等寺は枕元のスマホで時間を確認する。／午後二時だった》。母親