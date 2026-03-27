「阪神一強」。昨シーズンの勢いそのままに、2026年シーズンのプロ野球、セ・リーグは早くも阪神連覇を予想する声であふれている。この楽観的な見立てに警鐘を鳴らすのが野球評論家の下柳剛氏だ。昨シーズンから抜け落ちたひとつのピース。たったひとつ、だがとてつもなく大きい痛手が阪神の強さに影を落としかねない。セ・リーグ阪神1強の構図2026年のプロ野球シーズン開幕を前に、世間からは早くも「阪神1強」という声が挙がって