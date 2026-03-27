ウクライナと米国の協力関係3月5日、ウクライナのウォロディミール・ゼレンスキー大統領は、「米国から、中東地域における『シャヘド』に対する防護に関する具体的な支援の要請を受けた」とSNSに書き込んだ。シャヘドとは、イラン製の無人機（ドローン）である。さらに、「私は、必要な手段を提供し、求められる安全を確保できるウクライナの専門家を現地に派遣するよう指示を出した」と投稿した。だが時を経るにつれて、ドローン