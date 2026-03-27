俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）の28日放送では、東京都江東区に建つ狭小住宅「後藤邸」が紹介される。敷地面積9.2坪、建築面積6.3坪という限られた空間ながら、随所に工夫を凝らした住まいとなっている。【写真多数】幅6メートルの“巨大キッチン”「東京都江東区･後藤邸」外観は濃淡2色のグレーで塗り分けられたデザインが特徴。玄関を入ると建物の奥行