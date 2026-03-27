TBS系トーク番組『A-Studio＋』3月27日放送回に、あのがゲスト出演する。バラエティでの独特な存在感に加え、アーティストanoとしても注目を集めるあのが、これまで語られなかった私生活や活動の原点を明かす内容となる。【写真】酔うと甘える？意外な一面が明らかに…番組冒頭では「あまり個人情報を話したくない」と語り、MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔を笑わせる場面からスタート。それでもトークが進むにつれ、“変装しても