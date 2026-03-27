北海道砂川市の要請でヒグマを猟銃で駆除し、道公安委員会から銃所持の取り消し処分を受けた猟友会の男性が道を相手取り、処分の無効を求めた訴訟で、最高裁第３小法廷が２７日、判決を言い渡す。原告は道猟友会砂川支部長の池上治男さん（７７）。１、２審判決によると、池上さんは２０１８年、市の要請を受けて１８メートル先のクマに猟銃を発砲した。周囲には民家などの建物があり、別のハンターもいた。道公安委は建物に弾