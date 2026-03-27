アメリカの軍事作戦で拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領が本格的な審理開始を前にニューヨークの連邦地裁に出廷しました。今年1月にアメリカの軍事作戦で拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領は麻薬密輸などの罪に問われていて、26日、本格的な審理開始を前にニューヨークの連邦地裁に出廷しました。マドゥロ氏の弁護士費用をめぐり、マドゥロ氏側はベネズエラ政府の資金で支払う意向でしたが、アメリカ政府は資金の利用を禁