サッカーの2026年W杯北中米大会の欧州予選プレーオフ準決勝が26日に各地で行われ、3大会ぶりの本大会出場を目指すA組のイタリアは北アイルランドを2―0で破った。後半11分にMFトナリ（ニューカッスル）が先制点。同35分にFWケーン（フィオレンティナ）がダメ押し弾を決めた。31日の決勝はウェールズ―ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者と対戦する。