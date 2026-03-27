夢のマイホームに入居してわずか5ヵ月。ある日、玄関のドアに見慣れない物体があるのを発見した女性。その衝撃的な光景を収めたリール動画に985万回再生の反響があり、「キノコ？妖精？」「ひぃー集合体恐怖症だからゾワゾワする…」「これ、吉兆のアレですよ！」などのコメントが寄せられている。投稿主のhamiさん（@hami__sumirin_house）に、当時の状況とその後訪れた“驚きの展開”について話を聞いた。【写真】玄関扉に生え