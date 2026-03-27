27日に開幕するプロ野球。26日にはDeNA・相川亮二監督とヤクルト・池山隆寛監督による、前日記者会見が行われました。相川監督は「開幕戦に特別な思いを持っている人が多い」としながら、「しかし僕たちは1年間戦っていく中で“挑戦する”ということを目指してやっていくので、開幕が全てではない」とコメント。良いスタートを切りながらもシーズン全てを視野に入れ戦っていきたい思いを明かします。一方、池山監督は「現役の時か