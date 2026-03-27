52歳のときに会社で実施された早期退職に手を挙げ、親のサポートのために実家の近くへ転居する決断をしたYさん（58歳）。退職時の蓄え3,800万円と割増退職金2,000万円をベースに、コツコツと株式投資を継続。現在は親を見送って海沿いの中古マンションに移り住み、金融資産1.3億円超という盤石な基盤を築きました。「人生100年時代」を見据え、年金の70歳繰り下げも視野に入れる、50代男性の事例を紹介します。早期退職と親の介護