高水準な燃費性能で家計を支える現実的な選択肢に2026年2月28日にアメリカとイスラエルによるイラン攻撃が始まり、中東情勢が急激に緊張状態へと移行します。原油輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実上封鎖されたことで、エネルギー供給に対する不安が一気に高まりました。日本を含むアジア諸国にとって重要な輸送ルートであるだけに、この影響はガソリン価格にも波及する可能性があると見られています。【画像】超いいじゃん