＜ヒーローインディアンオープン初日◇26日◇DLF G＆CC（インド）◇7416ヤード・パー72＞インドで行われるDPワールド（欧州）ツアーが開幕したが、日没のためサスペンデッドになった。【写真】桂川との結婚が判明した小祝さくら3人が出場する日本勢はすべて初日の競技を終えた。昨季日本ツアー賞金王の金子駆大は「71」の1アンダーで、暫定17位タイ。桂川有人は2オーバーで暫定57位タイにつけている。星野陸也は4オーバーの暫定8