＜フォード選手権初日◇26日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞“砂漠地帯”で行われる今週の米国女子ツアーは、現在、第1ラウンドが行われている。日本勢はフルメンバーの15人が出場している。[写真] 渋野日向子のミスが減ったのには理由がある！午後組でプレーする渋野日向子は、先ほど前半の競技を終えた。1番からスタートすると2番でバーディが先行。しかし4番からは3連続ボギーを叩いてしまった。パー