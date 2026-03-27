「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平選手が試合開始４時間前に球場入り。その際、報道陣に「ムネ、打ちました？」と質問してくるシーンがあった。大谷が球場入りした際、ホワイトソックス戦は六回。村上は２打席で２四球を選んでいた。その後、１３点を追う九回に右翼へメジャー初安打＆初本塁打となる美しいアーチを描いた。ドジャースのクラブハウスには他球場の試合が見