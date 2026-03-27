【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比32銭円安ドル高の1ドル＝159円74〜84銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1524〜34ドル、184円07〜17銭。交戦終結への米国の要求をイランが拒否したなどと伝わり、停戦交渉が難航するとの見方が拡大。「有事のドル買い」が優勢となった。