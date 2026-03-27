きょうは晴れる所が多くなり、関東なども春らしい陽気が戻ります。東海から西は20℃前後となるでしょう。朝と日中の気温差が大きいので、調節のしやすい服装がよさそうです。ただ、夕方以降は関東で雨の範囲が広がるでしょう。関東や東北に雨を降らせた低気圧は東へ離れていき、天気は回復に向かいます。関東から西は朝から晴れる所が多いでしょう。ただ、夕方以降は関東でにわか雨の所があり、夜は雨の範囲が広がっていきます。夜