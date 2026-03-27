健康診断の「肝機能検査」で脂肪肝かどうかがわかる 注目してほしい検査項目は、ALT（GPT）、AST（GOT）、γ-GTPの３つです。 重要なのはALTとAST。ALTは、その大部分が肝臓に含まれている酵素で、糖質の摂りすぎなどによって肝細胞に負担がかかると、比較的早い段階から上昇しやすいという特徴があります。一般的なALTの基準値は10～30U/ℓとされていますが、私はより厳しく、5～16U/ℓを理想値にし