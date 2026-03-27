最新写真集発売！あまつまりなの表紙＆巻頭10P、ミス中央2022グランプリ・加藤愛梨、2nd写真集発売の蓬莱舞、五木ゆうり、成海有紗、浜辺ゆりな掲載の『FLASH』は3月24日(火)発売 写真集がいよいよ発売！ 蓬莱舞『FLASH』で先行公開した新たな挑戦 「制コレ22」グランプリを受賞し、現在はドラマや映画へと活動の幅を広げる蓬莱舞が、『FLASH』の誌面に登場した。 蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一