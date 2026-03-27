すくい打ちのミスを誘発するハンドレートの構えとは 手元がクラブヘッドの右側にずれたアドレスはすくい打ちを招く ハンドレートというのは、自分から見て両手がクラブヘッドよりも右側となる構えのことで、真正面から見れば手元が右モモの前にあり、ボールを下からすくい上げるような姿勢です。実はこの間違ったアドレスが、すくい打ちのミスを誘発してしまうのです。 アプローチの基本の原理原則を先