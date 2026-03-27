すべての不調を解決する「かかと集中歩き」 効果やポイントを理解しておこう 人間にとって最も自然な歩き方で、足に最も負担が少ない歩き方が「かかと集中歩き」です。始める前に、かかと集中歩きについて理解していただくため、効果やポイントをご紹介しましょう。 一番わかりやすい効果は、痛みがなくなること。外反母趾などの足の痛みのみならず、ひざ、股関節、腰の痛みも軽減します。さらに足の形がきれいになります。