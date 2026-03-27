新年度まで、あと1週間足らず。まもなく新生活を始める人も多いのではないでしょうか。その一方で、時代の流れとともに、3月末で終了するものも多くあります。 黄色い表紙が特徴のタウンページ。店舗や企業の電話番号が掲載されていて、皆さんも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。■八木菜月アナウンサー「こちらが2000年版のタウンページ、かなりの厚さがあります。そして、こちらが最新の2025