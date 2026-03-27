７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」のＶが日本時間２７日、自身のインスタグラムを更新。撮影オフショットを公開した。キャプションには水泳の絵文字一つ。２０日にリリースしたグループ５枚目のフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」のタイトル曲「ＳＷＩＭ」のＭＶ撮影オフショットを多数シェアした。中には練習スタジオでのものや、スーツを着用した上からあひるの浮きわをはめたおちゃめなショットもある。ネ