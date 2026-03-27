最強専門家たちがニュースの正しいミカタを徹底解説する情報バラエティ番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（ABCテレビ）。久保光代アナがMCを務める番組公式YouTube「正義のミカタチャンネル」で3月24日に公開されたのは、沖縄県の辺野古沖で発生した海難事故にまつわるトーク解説だ。 米軍海兵隊飛行場の基地移設問題に揺れる沖縄県・辺野古。この地の沖合で船２隻が転覆し、同志社国際高校の生徒