千葉ロッテマリーンズは26日、開幕戦となる3月27日埼玉西武ライオンズ戦（千葉・ZOZOマリンスタジアム／後6：30試合開始）より、選手食堂で提供しているメニューを球場内店舗にて「マリン飯」として販売することを発表した。【動画】「絶叫しているところは僕自身迫真の演技ができたと思います」千葉ロッテ・山本大斗が出演した『パテレ』CM本企画では、試合当日に選手たちが選手ロッカーに隣接する食堂で実際に提供されている