アメリカで身柄を拘束されているベネズエラのマドゥロ大統領は26日、ニューヨークの連邦地裁に出廷し、2度目の審理が行われました。26日に行われたのは、マドゥロ氏の弁護士費用をベネズエラ政府が負担できるかどうかなどの審理で、ニューヨークの拘置所に収容されているマドゥロ氏本人も出廷しました。これまで、アメリカ政府はマドゥロ氏がベネズエラ政府から弁護士費用の支援を受けることを認めておらず、マドゥロ氏側はこの措