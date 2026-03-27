タレントの小倉優子（42）が26日、自身のSNSを更新。タレントの井上咲楽（26）とお笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希（47）と食事会をするプライベートショットを披露した。【写真】「定期的にも集まる大好きな三人の会」小倉優子＆井上咲楽＆アルピー平子のプライベートショット3人はたびたびSNSでこのメンバーでの飲み会を報告しており、今回の投稿では、「定期的にも集まる大好きな三人の会 くだらない話をして、ず〜っ