27日に開幕する2026年シーズンのプロ野球。日本テレビ26日の『news zero』では阿部慎之助監督と高橋由伸元監督が毎月対談する『巨人軍監督日記』を放送。巨人の開幕3連戦の相手は昨季のセ･リーグ王者・阪神。昨季は直接対決で8勝17敗と大きく負け越しました。オープン戦でも阪神は充実。防御率は12球団唯一の1点台となる1.44。ワールドベースボールクラシックに出場した佐藤輝明選手、森下翔太選手、坂本誠志郎選手ら野手の主軸も