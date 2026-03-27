今年は、昭和元年から数えて満100年を迎える節目の年。本日3月27日（金）に放送される『タモリステーション』では、「なぜ日本人は熱狂した？ヒット商品100年史」と題して、「この100年でどんなヒット商品が誕生したのか!?」「なぜ人々はそれらに熱狂したのか!?」を独自取材＆徹底分析し、ヒット商品から時代背景を読み解く。番組では16名の専門家にアンケート調査を実施し、100年の間に生まれた代表的なヒット商品を10年ごとに選