日本食の代表である味噌汁は、朝食に取り入れることで心身にメリットがあるのはご存知でしょうか？ お味噌に含まれるアミノ酸や、味噌汁の具材に栄養学的メリットがたくさん詰まっています。一方で、塩分の摂りすぎを気にする方もいらっしゃると思います。そこで今回は、味噌汁を朝に摂ると良い理由について管理栄養士の佐久間さんに解説してもらいました。 監修管理栄養士：佐久間 愛子（管理栄養士） 管理栄養士として介護